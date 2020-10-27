Премьер Польши поддержал решение суда об ужесточении абортов. ВИДЕО

Право выбора – это фундаментальный вопрос, но чтобы реализовать его, нужно жить. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя протесты после решения Конституционного суда о запрете абортов при патологии плода. "Я буду рекомендовать пренатальные обследования для всех женщин ", – цитирует Моравецкого сайт RMF24.

С запросом о запрете прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода в суд обратилась группа депутатов парламента. Они настаивали, что Конституция дает право на жизнь человеку с момента зачатия. Как только решение суда вступит в силу, в Польше останется только две причины, которые позволяют законно прервать беременность - угроза жизни матери или изнасилование.

Вскоре после решения суда в стране начались многотысячные протесты. Их участники считают недопустимым заставлять женщин рожать детей с генетическими отклонениями.

В воскресенье, 25 октября, активисты по всей стране срывали церковные службы. В сеть попало видео, на котором три десятка человек ворвались в костёл в Познани, скандируя во время мессы "Мы устали" и "Оставьте нас в покое". В Катовице полиция применила слезоточивый газ для разгона многотысячной акции. В Кракове люди собрались у епархиальной курии с плакатами "Те, кто живут в Польше, в цирке не смеются".

Ежегодно в Польше проводится около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, 98 процентов из которых – по причине внутриутробных патологий плода.

Группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80-120 тысяч.