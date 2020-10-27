Суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942-1943 году. Тогда, по согласно позиции следствия, организованный офицерами немецкой армией отряд коллаборационистов и латышских полицейских батальонов убил не менее 2600 советских граждан. Агентство РИА "Новости" отмечает, что российский суд впервые признал массовые убийства мирных жителей в ходе войны геноцидом.

Дело о геноциде в Жестяной Горке было заведено в мае 2019 года сразу после того, как Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в Советском Союзе. Латвийские депутаты приняли заявление по случаю 75-й годовщины этих событий. В пресс-релизе о возбуждении уголовного дела особо подчёркивалось, что в убийствах в деревне участвовали в том числе жители оккупированной сначала Советским Союзом, а затем Германией Латвии. Помощник президента Владимир Мединский связывал судебный процесс с уравнием преступлений сталинизма с нацизмом в бывших советских республиках.

Газета российского министерства обороны "Красная звезда" утверждала, что, по свидетельствам очевидцев, в деревню свозили для убийства военнопленных, партизан и мирных жителей из соседних областей. Организатором суд посчитал командующего 38-м армейским корпуса вермахта Курта Херцога. Он в 1947 году был приговорён советским военным трибуналом за это к 25 годам лагерей и в 1948 умер от дистрофии в Воркутлаге.