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Помпео призвал Пашиняна и Алиева остановить войну

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Никола Пашиняна и Ильхама Алиева остановить войну и вернуться к переговорам. Пресс-служба Госдепартамента США сообщила во вторник во второй половине дня о состоявшихся телефонных разговорах между Помпео и лидерами Армении и Азербайджана.

Власти самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики сообщили об обстреле города Лачин, через который проходит главная дорога, связывающая Армению и Карабах. Если азербайджанским военным удастся перерезать эту дорогу, то это стант "гигантской проблемой" армянских сил, обороняющихся в НКР, отмечает Би-би-си.

Город Лачин подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате чего многие дома разрушены. Азербайджанская армия ранее уже приблизилась к Лачину на расстояние, с которого можно обстреливать Лачин "Градом" или из артиллерии.

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