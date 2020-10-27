Директора кинофестиваля "Дух огня" осудили за пропаганду ЛГБТ

Исполнительного директора кинофестиваля "Дух огня" Ларису Журавлёву оштрафовали на 50 тысяч рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Журавлёва предполагает, что штраф связан с показом на фестивале российского фильма "Аутло", в котором один из главных героев - подросток-гей, однако о наказании обвиняемая узнала только от службы судебных приставов. Журавлева утверждает, что её даже не уведомили о суде, который состоялся в августе без её участия - соответственно, мотивировочной части решения суда у неё на руках нет.

Драма "Аутло" режиссёра Ксении Ратушной была показана на фестивале "Дух огня" прошедшей весной. Несмотря на то, что фильм имел прокатное удостоверение министерства культуры, из него были вырезаны несколько сцен, а зрители возрастом до 18 лет на показ не допускались, Генпрокуратура подала в суд на Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа и начала проверку, которая до сих пор не завершена.

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух Огня" проходит в Ханты-Мансийске с 2003-го года. Его идеологом и президентом является режиссёр Сергей Соловьёв.