Суд в Гааге снял арест с брендов Stolichnaya и Moskovskaya

С российских водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya снят арест в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Такое решение принял 27 октября окружной суд Гааги.

Как сообщила "Немецкая волна", арест водочных брендов, принадлежавших государственному предприятию "Союзплодоимпорт", были арестованы 18 мая 2020 года в связи с разбирательствами между бывшими акционерами ЮКОСа и Россией. Требования об аресте выдвинула холдинговая компании GML, представлявшая интересы акционеров.

Предполагалось, что бренды будут проданы на публичном аукционе, а вырученные деньги поступят бывшим акционерам ЮКОСа в счёт погашения компенсации в 50 миллиардов долларов. "Союзплодоимпорт" обжаловал это решение.

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании Михаила Ходорковского ЮКОС. Акционеры добивались взыскания с России 50 миллиардов долларов.

Россия обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте российского имущества.

Разбирательство по данному делу длилось с 2014 года. В июле 2019 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd.