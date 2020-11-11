Лицом к событию. Кто развяжет третью мировую?

Владимир Путин заявляет о создании нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления стратегическими ядерными силами. Он гарантирует его "живучесть" даже в случае нанесения ядерного удара. Путин прямо объявляет страны, от которых исходит угроза. Чешская разведка тоже говорит об опасности глобального ядерного конфликта. И тоже называет страны, которые могут быть за него ответственны. Почему опять зазвучало это сочетание - "третья мировая"? Обсуждают военные эксперты Александр Гольц и Юрий Федоров (Прага), и аналитик центра Карнеги Андрей Колесников (Москва).