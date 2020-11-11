Время Свободы: Стойкая Маша Колесникова и еще 120 политзаключенных в Беларуси

Обеспечит ли ввод российских миротворцев долгосрочный мир в Нагорном Карабахе?***Может ли Дональд Трамп оказать давление на судебную систему США, чтобы добиться победы на президентских выборах?***Какова судьба Марии Колесниковой, арестованной белорусскими силовиками два месяца назад?