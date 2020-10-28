Штаб Трампа сообщил о хакерской атаке на сайт предвыборной кампании

Неизвестные хакеры атаковали сайт предвыборного штаба президента США. Об этом сообщил представитель кампании Дональда Трампа.

Злоумышленники получили доступ к управлению страницей предвыборной кампанию. В результате пользователи, заходившие на сайт Трампа, видели сообщение о взломе. "Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду", — написали хакеры.

По данным штаба, никаких конфиденциальных данных взломщики не получили, так как такая информация не хранится на сервере.

Позднее работа сайта была восстановлена. Ведётся расследование.

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