Штаб Трампа сообщил о хакерской атаке на сайт предвыборной кампании

Неизвестные хакеры атаковали сайт предвыборного штаба президента США. Об этом сообщил представитель кампании Дональда Трампа.
Злоумышленники получили доступ к управлению страницей предвыборной кампанию. В результате пользователи, заходившие на сайт Трампа, видели сообщение о взломе. "Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду", — написали хакеры.
По данным штаба, никаких конфиденциальных данных взломщики не получили, так как такая информация не хранится на сервере.
Позднее работа сайта была восстановлена. Ведётся расследование.
Новость дополняется
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.