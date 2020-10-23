США обвинили Россию в хакерских атаках перед выборами президента

Поддерживаемая российским правительством хакерская группировка совершила ряд атак на системы органов власти США на уровне штатов и муниципалитетов. Об этом говорится в совместном заявлении американских Федерального бюро расследований и Агентства по кибербезопасности и защиты инфраструктуры.

В сообщении не указывается, кто именно был атакован, но утверждается, что хакерам удалось похитить данные как минимум с двух серверов. Предполагается, что атака была направлена на поиск возможностей по влиянию на американскую политику или на её делегитимизацию.

Сообщение об атаке пришло за две недели до выборов президента США. 21 октября директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявлял, что Иран с помощью электронных писем пытался запугивать избирателей, поднимать протестные настроения и портить имидж действующему президенту Дональду Трампу.

Утверждалось, что это происходит как минимум в четырёх штатах, которые будут важны в подсчёте голосов выборщиков на президентских выборах.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. В августе глава Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Ивэйнина заявил, что повлиять на исход голосования пытаются Китай, Россия и Иран. В его заявлении было сказано, что иностранные силы выступают против обоих основных кандидатов на пост президента. Эти страны все обвинения отрицают. Американские официальные лица при этом уверены, что иностранцам не удастся всерьёз повлиять на избирательный процесс.