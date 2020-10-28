В РФ умерли 346 пациентов с COVID-19. Это максимум за время пандемии

В России за сутки умерли 346 пациентов с COVID-19. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии.

Всего за этот период в России (включая аннексированный Крым) от коронавирусной инфекции нового типа умерли почти 27 тысяч человек.

За последние сутки в стране выявлены 16 202 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Москве – 3670 человек.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число новых заражений за прошедшую неделю – более двух миллионов восьмисот тысяч. Умерло почти 40 тысяч человек.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией нового типа в мире заразились почти 44 миллиона человек, более одного миллиона пациентов умерли.



По числу заболевших за последний месяц на тысячу человек Россия находится на 58-м месте в мире (2,6 случая).

Министерство здравоохранения России проводит проверку больниц в Омске после того, как накануне машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава и включили сирены. Таким образом, врачи попытались обратить внимание властей на нехватку мест в местных больницах и отказы принимать тяжёлых больных. В итоге акция протеста врачей скорой помощи привела к тому, что больных всё же положили в одну из городских больниц.

Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания проверки. Она отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.