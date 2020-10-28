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Госдума приняла поправки к законам о работе Совбеза, ФСБ и разведки

Вслед за поправками в закон о Конституционном суде Госдума приняла в третьем чтении изменения в законы "О безопасности", "О федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке".

Согласно принятым 28 октября поправкам в закон "О безопасности", введен запрет на исполнение в России решений, принятых на основании положений международных договоров, противоречащих Конституции.


В законопроекте также запрещается высшим членам Совета безопасности открывать и иметь счета и хранить наличные в иностранных банках за пределами территории России.

Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста , МИДа, а также глав Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, согласно поправкам в законы "О федеральной службе безопасности" и "О внешней разведке", сотрудникам ФСБ и органам разведки запрещено иметь вид на жительство, если это не обусловлено соображениями работы и выполнением задач оперативно-служебной деятельности.

Поправки в законодательство внесены после принятых в июле изменений в Конституции России.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о Конституционном суде. Согласно документу, число судей сокращается с 19 до 11. У президента появилось право вносить в Совет Федерации представление об их увольнении. А судьям запрещено публиковать особые мнения и ссылаться на них в тех случаях, когда они не согласны с решением коллег.

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