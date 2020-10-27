Госдума разрешила президенту увольнять судей Конституционного суда

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о Конституционном суде. Согласно документу, число судей сокращается с 19 до 11. У президента появилось право вносить в Совет федерации представление об их увольнении. А судьям запрещено публиковать особые мнения и ссылаться на них в тех случаях, когда они не согласны с решением коллег.

Поправки в законодательство внесены после изменений в российский основной закон. Раньше увольнение судьи было возможно только по представлению суда. Кроме того, у судей была возможность публично не соглашаться с коллективными решениями коллег.

По закону, принятому ещё в 1991 году, особое мнение могло быть опубликовано даже раньше решения суда. В 2001 году особое мнение разрешили публиковать только в выходящем шесть раз в год "Вестнике Конституционного суда" — и только вместе с самим решением, — напоминает "Медиазона".

С 1991 по 2017 год конституционные судьи воспользовались своим правом на особое мнение 360 раз. В некоторых случаях это становилось предметом широкой общественной дискуссии. В феврале судья Константин Арановский выступил против наименования России правопреемницей СССР.

По его оценке, "Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное". Он же протестовал против закона, запрещающего иностранцам владеть СМИ в России, выступив против изоляции страны от мира.

В 2014 году судья Владимир Ярославцев выступил против закона о некоммерческих организациях — иностранных агентах. Он отметил, что закон закрепляет неравенство общественных организаций и не даёт чёткого определения, что такое "политическая деятельность" для НКО. По его мнению сам термин "иностранный агент" не совместим с чувством человеческого достоинства.

В 2017 году Арановский и Ярославцев выступили против решения суда разрешить России не компенсировать бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС 1,8 миллирда евро компенсации по решению ЕСПЧ. Суд посчитал, что постановление Страсбургского суда противоречит российской Конституции.

Соавтор поправок в закон о КС депутат Павел Крашенников объяснил запрет на публикацию мнений неуместностью идеологических дискуссий в суде. Ещё один соавтор, сенатор Андрей Клишас, заявил, что "публичная критика судьями КС его решений направлена на подрыв авторитета судебной власти".