В США представили резолюцию о "геноциде в отношении уйгуров в Китае"

Группа сенаторов США от обеих ведущих партий представила резолюцию, которая признаёт геноцидом действия Пекина в отношении уйгуров и других состоящих преимущественно из мусульман этнических групп в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

"Преследование Китаем уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства – усиление надзора, тюремные заключения, пытки, насильственная отправка в лагеря по перевоспитанию – всё это очевидный геноцид", - заявил сенатор-демократ из Орегона Джефф Мёркли. По его словам, двухпартийная инициатива законодателей предусматривает ответственность для Китая по Конвенции ООН от 1948 года о предупреждении и наказании за геноцид.

Резолюция расширяет список одобренных ранее в Сенате мер, связанных с уйгурами в Китае. Одно из предыдущих решений запрещает доступ на американский рынок товаров, произведённых с использованием принудительного труда.

Нынешняя резолюция, судя по всему, не будет принята в кратчайшие сроки, поскольку заседания Сената возобновятся уже после президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

Пекин обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017-го года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. По некоторым сведениям, заключенных подвергают идеологической обработке, заставляют отказываться от своей религии и языка. Китайские власти называют эти лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.

В июле этого года Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда бывших и нынешних функционеров Коммунистической партии КНР, обвинив их в причастности к серьёзным нарушениям прав уйгурского меньшинства.