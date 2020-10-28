Россия предлагала главе испанского региона Каталония Карлесу Пучдемону 10 тысяч солдат и сотни миллиардов евро. Об этом пишет газета el Periodico со ссылкой на материалы следствия по делу политика. Он обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на незаконный, с точки зрения Мадрида, референдум о независимости Каталонии.

Следствие утверждает, что доверенное лицо Пучдемона Виктор Тарадельяс ездил в Россию и после этого сообщил политику, что Москва готова предоставить поддержку независимой Каталонии в случае отделения, в том числе – выплатить внешний долг новой страны. С кем из официальных лиц общался политик и насколько реалистичны были обещания – не уточняется. Однако утверждается, что другой соратник Пучдемона встречался лично с Владимиром Путиным.

Внешний долг Каталонии в случае, если бы регион стал независимым, оценивался бы в сумму от 77 до 300 миллиардов евро, – отмечает телеграм-канал “"Каталонский карантин". El Periodico утверждает, что Пучдемон отверг предложение.