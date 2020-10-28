Россия предлагала главе испанского региона Каталония Карлесу Пучдемону 10 тысяч солдат и сотни миллиардов евро. Об этом пишет газета el Periodico со ссылкой на материалы следствия по делу политика. Он обвиняется в растрате государственных средств, выделенных на незаконный, с точки зрения Мадрида, референдум о независимости Каталонии.
Следствие утверждает, что доверенное лицо Пучдемона Виктор Тарадельяс ездил в Россию и после этого сообщил политику, что Москва готова предоставить поддержку независимой Каталонии в случае отделения, в том числе – выплатить внешний долг новой страны. С кем из официальных лиц общался политик и насколько реалистичны были обещания – не уточняется. Однако утверждается, что другой соратник Пучдемона встречался лично с Владимиром Путиным.
Внешний долг Каталонии в случае, если бы регион стал независимым, оценивался бы в сумму от 77 до 300 миллиардов евро, – отмечает телеграм-канал “"Каталонский карантин". El Periodico утверждает, что Пучдемон отверг предложение.
- Карлес Пучдемон был главой самоуправления Каталонии в 2016–2017 годах. Под его руководством в автономном сообществе прошёл референдум о независимости. 90 процентов проголосовавших высказались за независимость региона от Испании. Мадрид не признал итоги референдума, Пучдемон объявлен в розыск, над его соратниками проходят суды.
- Высший суд Испании ведёт расследование о возможной поддержке Москвой каталонских сепаратистов. По данным газеты El Pais, европейские спецслужбы располагают "правдоподобной информацией" о тайной поддержке Москвой сторонников независимости региона.
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