90% проголосовавших в Каталонии высказались за независимость

За независимость Каталонии высказались 90 процентов участников референдума, который состоялся накануне в этой испанской провинции. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции официальный представитель каталонского правительства Жорди Турулль, передает Reuters.

По его словам, в референдуме приняли участие 2,3 миллиона человек. Два миллиона из них проголосовали за отделение Каталонии от Испании. 176 тысяч – высказались против независимости.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявил, что жители региона заслужили право на независимое государство. Он назвал голосование легитимными пообещал в ближайшие дни передать его результаты парламенту.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что никакого референдума не было, а была – "инсценировка". Ответственность за беспорядки и насильственные действия в Каталонии Рахой возложил на правительство автономии. По последним данным, в столкновениях с полицией пострадали 844 человека. МВД Испании сообщает о 12 раненых полицейских. Власти Каталонии обратились к Евросоюзу с призывом вмешаться в ситуацию.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид обещал не допустить голосования. Постановлением Конституционного суда Испании референдум был объявлен незаконным. Ранее сообщалось, что из более, чем двух тысяч участков, полиция опечатала свыше трёхсот.