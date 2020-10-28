Франция вернётся к режиму полной самоизоляции

Франция и Германия ужесточают карантинные меры по борьбе с коронавирусом нового типа. Решения приняты президентом Франции и правительством Германии и её земель.

С 30 октября Франция вернется к всеобщему режиму самоизоляции. Массовые мероприятия будут отменены, места сбора людей — рестораны и бары — будут закрыты Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в обращении к нации.

Всех въезжающих из-за границы обяжут проходить тестирование на коронавирус. Выезд за пределы домашнего региона будет запрещён. Из дома можно будет выходить только на работу, к врачу, за продуктами или на короткую прогулку.

Ограничительные меры продлятся как минимум до 2 декабря, но раз в две недели правительство планирует пересматривать их в сторону смягчения или ужесточения.

В Германии новые ограничительные меры вводятся со 2 ноября. На месяц в стране закроются все предприятия досуга и большинство предприятий сферы обслуживания, — передаёт DW. Ресторанам и кафе можно будет работать только на вынос.

Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Отелям нельзя будет заселять туристов.

В начале недели власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах кроме Канарских островов введён комендантский час по ночам. ​Правительство рассчитывает продлевать этот режим до мая.

В Италии с понедельника полностью закрыты кинотеатры, бассейны и спортзалы. Бары, рестораны и киоски с мороженым будут закрываться в шесть часов вечера. Ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.