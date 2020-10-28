Франция вернётся к режиму полной самоизоляции

Франция и Германия ужесточают карантинные меры по борьбе с коронавирусом нового типа. Решения приняты президентом Франции и правительством Германии и её земель.
С 30 октября Франция вернется к всеобщему режиму самоизоляции. Массовые мероприятия будут отменены, места сбора людей — рестораны и бары — будут закрыты Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в обращении к нации.
Всех въезжающих из-за границы обяжут проходить тестирование на коронавирус. Выезд за пределы домашнего региона будет запрещён. Из дома можно будет выходить только на работу, к врачу, за продуктами или на короткую прогулку.
Ограничительные меры продлятся как минимум до 2 декабря, но раз в две недели правительство планирует пересматривать их в сторону смягчения или ужесточения.
В Германии новые ограничительные меры вводятся со 2 ноября. На месяц в стране закроются все предприятия досуга и большинство предприятий сферы обслуживания, — передаёт DW. Ресторанам и кафе можно будет работать только на вынос.
Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Отелям нельзя будет заселять туристов.
В начале недели власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах кроме Канарских островов введён комендантский час по ночам. Правительство рассчитывает продлевать этот режим до мая.
В Италии с понедельника полностью закрыты кинотеатры, бассейны и спортзалы. Бары, рестораны и киоски с мороженым будут закрываться в шесть часов вечера. Ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.
- Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти в среднем на 450 тысяч человек в сутки и приближается к 45 миллионам, свидетельствует статистика Университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. 1 миллион 171 тысяч человек умерли, почти 32,5 миллиона выздоровели. Во вторник число заразившихся превысило 500 тысяч человек — это самый высокий дневной показатель с начала пандемии.
- Данные университета основываются на официальных данных правительств. Они могут быть неточны, неполны или преднамеренно искажаться.
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