Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Франция вернётся к режиму полной самоизоляции

Эмманюэль Макрон

Франция и Германия ужесточают карантинные меры по борьбе с коронавирусом нового типа. Решения приняты президентом Франции и правительством Германии и её земель.

С 30 октября Франция вернется к всеобщему режиму самоизоляции. Массовые мероприятия будут отменены, места сбора людей — рестораны и бары — будут закрыты Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в обращении к нации.

Всех въезжающих из-за границы обяжут проходить тестирование на коронавирус. Выезд за пределы домашнего региона будет запрещён. Из дома можно будет выходить только на работу, к врачу, за продуктами или на короткую прогулку.

Ограничительные меры продлятся как минимум до 2 декабря, но раз в две недели правительство планирует пересматривать их в сторону смягчения или ужесточения.

В Германии новые ограничительные меры вводятся со 2 ноября. На месяц в стране закроются все предприятия досуга и большинство предприятий сферы обслуживания, — передаёт DW. Ресторанам и кафе можно будет работать только на вынос.

Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Отелям нельзя будет заселять туристов.

В начале недели власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах кроме Канарских островов введён комендантский час по ночам. ​Правительство рассчитывает продлевать этот режим до мая.

В Италии с понедельника полностью закрыты кинотеатры, бассейны и спортзалы. Бары, рестораны и киоски с мороженым будут закрываться в шесть часов вечера. Ученики старших классов переведены на дистанционное обучение.

  • Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти в среднем на 450 тысяч человек в сутки и приближается к 45 миллионам, свидетельствует статистика Университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе. 1 миллион 171 тысяч человек умерли, почти 32,5 миллиона выздоровели. Во вторник число заразившихся превысило 500 тысяч человек — это самый высокий дневной показатель с начала пандемии.
  • Данные университета основываются на официальных данных правительств. Они могут быть неточны, неполны или преднамеренно искажаться.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG