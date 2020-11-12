Лицом к событию

Обещания и реальность. Что породило за 9 месяцев правительство Мишустина? Зачем Путин меняет министров? В эфире Евгений Гонтмахер, Аббас Галямов, Иван Блоков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст по ссылке: https://www.svoboda.org/a/30944287.html .