Лицом к событию

Обещания и реальность. Что породило за 9 месяцев правительство Мишустина? Зачем Путин меняет министров? В эфире Евгений Гонтмахер, Аббас Галямов, Иван Блоков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст по ссылке: https://www.svoboda.org/a/30944287.html .
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