Время Свободы: Латушко-Воскресенскому:"Это игра с заложниками!"

Какая судьба ждет армянских беженцев из Нагорного Карабаха?***Бывший дипломат Павел Латушко отвечает бизнесмену Юрию Воскресенскому, призывающему белорусскую оппозицию к диалогу с властями Беларуси***Независимые депутаты Мосгордумы считают незаконным отказ от публичного обсуждения бюджета Москвы