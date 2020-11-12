Человек имеет право Live. Опасно для жизни

В Госдуму внесён законопроект, позволяющий изымать детей из семьи в течение суток, в случае угрозы их жизни. Родители московских школьников и студенты протестуют против перехода на удалённое обучение из-за пандемии. Ростехнадзор назвал причину крупнейшей экологической катастрофы в Арктике.
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