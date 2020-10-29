"Возвращение имён" в Москве впервые проходит онлайн

В Москве сегодня в канун Дня памяти жертв политических репрессий в России проходит акция "Возвращение имен", которую организует правозащитный центр "Мемориал".

Последние 13 лет в Москве акция проходила у Соловецкого камня на Лубянской площади. С 10 утра и до 10 вечера, отстояв длинную очередь, сменяя друг друга, люди читали имена погибших в годы советского террора. В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции чтение имен будет проходить в онлайн-режиме. Акцию начала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Возвращение имён" является единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора.

Сегодня и завтра – в государственный День памяти жертв политических репрессий – в России запланированы мемориальные мероприятия. Однако в ряде городов организаторы столкнулись с проблемами. Так в Кирове впервые за 29 лет может не состояться "Молитва памяти" – мирная акция, когда горожане зачитывают имена погибших в ГУЛАГе и арестованных по политическим статьям. Мэрия и суд запретили митинг на десять человек из-за возможных "помех творческому процессу" в соседнем театре, в котором при этом нет спектаклей, сообщает "Коммерсантъ".

Из-за пандемии запрещена акция в Екатеринбурге и Новосибирске.

В Перми, как и в Москве, она пройдёт онлайн. В Твери зачитывать имена репрессированных земляков и родственников на улице разрешили горожанам моложе 65 лет. Остальным предложено зажечь свечу в окне в 21:00.

Точных данных о количестве жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идёт как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.

Дата 30 октября была выбрана в память о голодовке, которую в этот день в 1974 году начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.