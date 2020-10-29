Руководство Twitter, Google и Facebook ответило на вопросы Сената о контенте

Акции Alphabet (владелец Google), Facebook и Twitter упали на пять процентов в ходе слушаний в Сенате США с участием руководства компаний.

Глава Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси и глава Google Сундар Пичаи выступили на заседании комитета по торговле Сената США. Слушания были посвящены обсуждению 230 статьи Закона об этике в сфере коммуникаций. Он освобождает соцсети от ответственности за материалы пользователей. Статья также ограничивает доступ к нежелательному контенту.

Сенаторы хотели выяснить, как компании определяют непригодный контент и как определяется пригодность политической рекламы.

Республиканцы на слушаниях раскритиковали Twitter из-за удаления некоторых записей президента США Дональда Трампа и блокировке статьи из The New York Post о сыне кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Сенатор-республиканец Тед Круз назвал соцсети самой большой угрозой свободным выборам, а Twitter, в частности, — худшей из них.

Цукерберг, Дорси и Пичаи рассказали о вмешательстве России и Ирана в выборы в США. При этом, по словам главы Facebook, предотвратить российское вмешательство может только государство, а не соцсеть.

Руководители трёх компаний пообещали сделать модерацию контента более прозрачной.