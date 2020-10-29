В России максимум заражений и смертей от COVID-19 за сутки

За последние сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено максимальное с начала пандемии число новых случаев заражения COVID-19 – 17 717. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Умерли за сутки 366 пациентов с коронавирусной инфекцией, что тоже стало антирекордом. Общее число умерших от COVID-19 в России за время пандемии достигло 27 301. Выздоровели за сутки почти 15 тысяч человек.

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 16 российских регионах наблюдается критическая ситуация со свободными койками для больных COVID-19, а в пяти субъектах коронавирусные стационары заполнены на 95 процентов.

В России, по словам Голиковой, на сегодняшний день развёрнуто более 223 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, 123 тысячи из них оснащены подачей кислорода и более 28 тысяч – аппаратами ИВЛ. На утро вчерашнего дня оставались свободными 19 процентов коечного фонда, заявила вице-премьер.

После выступления Голиковой президент Владимир Путин призвал разворачивать дополнительные койки для больных с COVID-19 и поручил выделить регионам ещё 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом.