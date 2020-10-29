В Москве активисты 29 октября устроили акцию памяти жертв советских репрессий. Под более чем десятком мемориальных досок, установленных на фасадах домов людям, пострадавшим от репрессий, были нанесены надписи, в которых задаётся вопрос, что с этими людьми случилось во времена Сталина. На мемориальных досках о том, что эти люди были репрессированы, нет упоминаний.

Среди тех, под чьими мемориальными досками появились надписи - драматург Всеволод Мейерхольд (расстрелян в 1940 году), поэт Осип Мандельштам (погиб в лагере в 1938), конструктор Валентин Глушко (арестован в 1938, работал в "шарашке"), актёр Алексей Дикий (арестован в 1937) и другие.

"Сначала государство убивает. Потом оно вешает доску, где рассказывает, какой вы великий человек. Величие требует мрамора и гранита, об убийстве пишут на стенах домов мелом и углем.

Сегодня, 29 октября 2020 года, в канун дня памяти жертв политического террора и в день Возвращения имен рядом с мемориальными досками и памятниками по всему городу появились вопросы, указывающие на пропущенный в текстах факт государственной репрессии" - говорится в сообщении организаторов акции, поступившем в распоряжение Радио Свобода.

30 октября - день памяти жертв репрессий. В его канун проходит традиционная акция "Возвращение имен", которую организует правозащитный центр "Мемориал".

Последние 13 лет в Москве акция проходила у Соловецкого камня на Лубянской площади. С 10 утра и до 10 вечера, отстояв длинную очередь, сменяя друг друга, люди читали имена погибших в годы советского террора. В этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции чтение имён проходит в онлайн-режиме.

Сегодня и завтра – в государственный День памяти жертв политических репрессий – в России запланированы мемориальные мероприятия. Однако в ряде городов организаторы столкнулись с проблемами. Так в Кирове впервые за 29 лет может не состояться "Молитва памяти" – мирная акция, когда горожане зачитывают имена погибших в ГУЛАГе и арестованных по политическим статьям. Мэрия и суд запретили митинг на десять человек из-за возможных "помех творческому процессу" в соседнем театре, в котором при этом нет спектаклей, сообщает "Коммерсантъ".

Точных данных о количестве жертв репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идёт как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа – о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.

Дата 30 октября была выбрана в память о голодовке, которую в этот день в 1974 году начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.