Жителя Коряжмы оштрафовали на 350 тысяч за "оправдание терроризма"

Суд в Архангельске признал виновным отца четырёх детей Олега Немцева в оправдании терроризма и приговорил его к штрафу в 350 тысяч рублей. Об этом Север.Реалии сообщил сам Немцев.

Немцев сказал Север.Реалии, что пока подробнее не можем прокомментировать приговор суда.

Во время прений сторон прокурор запросил для Немцева пять лет лишения свободы.

Дело об оправдании терроризма на Олега Немцева завели в феврале 2020 года. По версии следствия, отец четверых детей из Коряжмы, комментируя в одном из пабликов во "ВКонтакте" самоубийство взорвавшего себя в архангельском ФСБ Михаила Жлобицкого, "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными". Немцев вины не признает. По уголовному делу провели две экспертизы. Одна подтвердила, что Олег Немцев был автором спорных цитат, другая признала, что он допустил высказывания, направленные на оправдание терроризма. Ни призывов, ни пропаганды терроризма эксперт не нашел.

До приговора Немцев говорил Север.Реалии, что к такому суду невозможно приготовиться.

"Ощущение, что всё серьезно. Шутки не шутят. Санкции статьи от пяти до семи лет. Есть штраф. Если суд учтет смягчающие обстоятельства - маленьких детей, помощь следствию, то может и штраф", — сказал он.

Уголовные дела за комментарии о взрыве в Архангельске возбуждаются до сих пор. Подозреваемой по статье 205.2 стала Надежда Белова из Воронежа. На Северо-Западе обвиняемыми стали журналист Светлана Прокопьева (Псков, была приговорена к штрафу), Екатерина Муранова (Медвежьегорск), Вячеслав Лукичев (Калининград) и другие.