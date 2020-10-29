Собчак угрожают за пост о Макроне и карикатурах на Мухаммеда

Ксении Собчак угрожают неизвестные за её пост о президенте Франции Эммануэле Макроне и карикатурах на пророка Мухаммеда. Об этом телеведущая рассказала в инстаграме, а в своём телеграм-канале она выложила скриншоты поступающих на мобильный телефон угроз. Собчак также заявила, что ей звонят "какие-то люди с кавказским акцентом".

16 октября в пригороде Парижа произошло убийство учителя истории этническим чеченцем - за то, что учитель, обсуждая со своими учениками свободу слова, показывал им карикатуры из журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Убийца, 18-летний Абдулах Анзоров, обезглавил свою жертву.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон публично выступил в защиту свободы слова и против запрета карикатур на пророка Мухаммеда, вызвав тем самым недовольство мусульман по всему миру. В частности, президент Турции Эрдоган обвинил Макрона в расизме, а муфтий Чечни и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции "террористом номер один" и

"врагом всех мусульман".

Многие публичные персоны высказались в поддержку Макрона и карикатур - среди них была и Ксения Собчак. Во вторник она написала на своей странице в инстаграме, на которую подписаны почти 8 миллионов человек: "Не хотите смотреть на рисунки пророка - не смотрите. Свобода - в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое, - мой герой"