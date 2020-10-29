Навальный впервые после отравления вышел в эфир "Навальный LIVE"

Российский оппозиционер Алексей Навальный в четверг вышел в эфир ютуб-канала "Навальный LIVE" впервые после отравления. Политик заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских чиновников не связаны с ним.

По мнению Навального, ограничения введены из-за того, что Россия в обход международных договоров развивает производство химического оружия. Оппозиционер считает, что санкции были бы применены в независимости от того, кого бы отравили.

Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление Навального. Глава государства заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент рассказал о том, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.

Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок" российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.