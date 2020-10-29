Навальный впервые после отравления вышел в эфир "Навальный LIVE"

Российский оппозиционер Алексей Навальный в четверг вышел в эфир ютуб-канала "Навальный LIVE" впервые после отравления. Политик заявил, что санкции Евросоюза в отношении российских чиновников не связаны с ним.
По мнению Навального, ограничения введены из-за того, что Россия в обход международных договоров развивает производство химического оружия. Оппозиционер считает, что санкции были бы применены в независимости от того, кого бы отравили.
Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал отравление Навального. Глава государства заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент рассказал о том, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.
Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок" российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.
- Сам Навальный в интервью, которые он дал после того, как выписался из клиники, заявлял, что убеждён в причастности к его отравлению лично президента Владимира Путина. Оппозиционер считает, что организовать отравление могли спецслужбы – он говорил о ФСБ или Службе внешней разведки. По мнению политика, его пытались убить или, во всяком случае, сделать инвалидом.
- 15 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции за отравление Алексея Навального. В санкционный список включены шесть человек, среди которых директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Под санкции ЕС подпал также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, как считается, проходила разработка вещества из группы "Новичок". Ранее лаборатории трёх европейских стран и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли в анализах Алексея Навального следы этого боевого отравляющего вещества.
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