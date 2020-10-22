Путин впервые высказался об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Валдай", впервые прокомментировал отравление оппозиционера Алексея Навального. Глава государства по-прежнему не произносил имя политика, назвав его "фигурантом" и "гражданином".

По мнению Путина, если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию. Президент заявил, что лично дал поручение Генпрокуратуре проверить возможность отправки оппозиционера за границу.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", – цитирует Путина телеканал "Дождь".

Отравление Навального произошло в конце августа в России, сейчас политик проходит реабилитацию в Германии. Предполагается, что он мог быть отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок" российской разработки. Москва любую причастность к покушению категорически отрицает.