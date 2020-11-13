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Лицом к событию
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Лицом к событию.Миллиард Асаду, миллиард "Батьке"... Хватит кормить друзей?

Лицом к событию.Миллиард Асаду, миллиард "Батьке"... Хватит кормить друзей?
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Лицом к событию.Миллиард Асаду, миллиард "Батьке"... Хватит кормить друзей?

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Российская казна как выяснилось щедро подпитывает Сирию, стало известно об очередном миллиарде (долларов), которые выделены ей на всяческого рода восстановление: электросетей, промышленности и пр. Каков механизм контроля над расходованием этих денег не уточняется. Объявлен большой кредит Беларуси, своего финансового часа поджидает у кремлевского порога и президент Молдовы Игорь Додон. И все это в период пандемиии, когда казалось бы деньги так нужны медицине. А может быть у нее все есть? И страна может позволить себе зарубежные "миротворческие операции" и финансирование "дружествнных режимов"? В гостях у программы "Лицом к событию" экономический аналитик Семен Новопрудский.

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