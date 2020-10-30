Иван Голунов рассказал о подставных понятых в его деле

Журналист Иван Голунов, которого в июне 2019 года задерживали по подозрению в продаже наркотиков, рассказал о подставных понятых в своём деле. Расследование журналиста публикует "Медуза".

Голунов изучил сотни приговоров по делам, связанным с наркотиками, и выяснил, что сотрудники УВД по ЗАО Москвы систематически вынуждают людей с наркозависимостью работать на следствие.

Во время досмотра вещей и обыска квартиры Голунова, где якобы хранились наркотики, присутствовали понятые Дмитрий Бокарев и Сергей Кузнецов.

Кузнецов жил в Марьино и работал слесарем в организации "Мосводосток", пишет Голунов. Именно он первым оказался на месте задержания журналиста на Цветном бульваре. На первом допросе Кузнецов утверждал, что он безработный и приехал погулять. Позже выяснилось, что в день задержания журналиста Кузнецов несколько часов просидел в машине полиции, а накануне провёл весь день с полицейскими у дома Голунова. Из показаний самого Кузнецова стало известно, что за выполнение обязанностей понятого он получал от полиции от полутора до двух тысяч рублей. Один из бывших сотрудников УВД по Западному округу Максим Уметбаев утверждал, что Кузнецов был понятым на "трех-четырех" проведенных им проверочных закупках наркотиков.

К участию в операциях наркоконтроля Кузнецова привлекал сотрудник отдела по борьбе с героином Егор Фарманин — бывший участковый района Марьино. Старший брат Кузнецова был судим по делу об угоне, получил условный срок и должен был регулярно отмечаться у участкового. Сергей Кузнецов подтвердил следствию, что его брат знаком с Фарманиным.

Второй понятой Дмитрий Бокарев приехал из Нижегородской области, в Москве работает фитнес-тренером. В июне 2019 года "Дождь" узнал, что Бокарев учился в Нижегородском государственном университет в одно время с сотрудников УВД по ЗАО Акбаром Сергалиевым. На допросе Бокарев сказал, что знаком с полицейским и жил в его квартире после переезда в Москву.

За два дня до задержания Голунова Бокарев провел целый день с полицейскими возле дома журналиста. Он отменил несколько тренировок и потребовал компенсацию в пять тысяч рублей, но ему дали только две. За участие в досмотре вещей журналиста Бокарев получил ещё полторы тысячи рублей, говорится в материале "Медузы".

В ходе расследования Голунов нашёл 11 человек, которые неоднократно выступали понятыми в делах, возбужденных наркоконтролем УВД по ЗАО, или помогали полицейским "изобличать преступников" при проверочной закупке. При этом сами "представители общественности" зачастую были осуждены по наркотическим статьям, а некоторые даже отсидели срок и теперь сотрудничают с оперативниками, которые их задерживали», — написал журналист.