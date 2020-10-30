"Фонтанка" нашла в документах крематория 5 868 умерших от COVID-19

"Фонтанка" со ссылкой на документы крематория пишет, что с 14 апреля по 27 октября в городе кремировали 5 868 тел умерших, зараженных СOVID-19. Согласно официальной статистике оперативного штаба, на эту дату в городе было зафиксировано 3674 летальных исходов. Разница составляет 2194 смерти.

Издание приводит данные из "Журнала учёта актов проведения кремаций тел умерших (погибших) инфицированных новой коронавирусной инфекций COVID-19" и отдельного акта о кремации тел от 27 октября.

Согласно подсчетам "Медиазоны", основанным на данных официальных источников, с 14 апреля по 27 октября в Петербурге от коронавируса умерли 5 885 человек.

Ранее издание сообщало, что показатель летальности коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составил к 22 октября 14,7 процента. В среднем по России этот показатель, по данным издания, 3,3 процента. "Медиазона" подчёркивает, что опирается не только на ежедневно обновляемые данные оперативного штаба о числе умерших от COVID-19, но и на другие официальные источники.

В России, по данным федерального оперативного центра по борьбе с распространением болезни, более 27 тысяч умерших от COVID-19. В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти до вскрытия, которое обязательно должно проводиться в больницах. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, или причины смерти которых были установлены только после патологоанатомической экспертизы, жертв коронавируса будет существенно больше – это подтверждается данными Росстата.

За апрель-август, по данным Росстата, в России умерли 45 663 человека с COVID-19. В этой статистике учитываются как случаи, где коронавирус стал основной причиной смерти, так и те, где COVID-19 только диагностировали, но человек умер по другой причине.