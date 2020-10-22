Число умерших от COVID-19 в Петербурге близко к 15% от заболевших

Показатель летальности коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге составил к сегодняшнему дню 14,7 процента, свидетельствуют подсчеты "Медиазоны". В среднем по России этот показатель, по данным издания, 3,3 процента. "Медиазона" подчёркивает, что опирается не только на ежедневно обновляемые данные оперативного штаба о числе умерших от коронавируса, но и на другие официальные источники.

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, инфицированы в России были свыше 1,447 млн человек (за последние сутки более 15 700), умерли более 24,9 тыс. человек (317 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,09 млн заболевших. "Медиазона" приводит другие цифры умерших – более 37 тысяч.

Официальная статистика оперативного штаба, как правило, корректируется в высшую сторону. Кроме того, в неё включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти, а не все инфицированные.

"Сейчас пациенты максимально долго держатся на дому, лечатся и пытаются чувствовать себя хорошо, а только на 6–7-й день вызывают скорую. К этому моменту у них возникает цитокиновый шторм – потенциально летальная реакция иммунной системы", – объяснял высокую смертность вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Президент России Владимир Путин объяснил некоторый рост летальности по сравнению с весной тем, что врачи стали более чётко выявлять коронавирусную инфекцию как причину смерти.

В подвале городской больницы №12 в Барнауле оборудовали комнату для временного хранения тел, сообщается на официальном сайте правительства региона. 20 октября в группе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте" было опубликовано видео, снятое в подвале больницы №12, на котором показаны тела скончавшихся от коронавируса в мешках. На нем мужчина идет по коридору подвала, который, по его словам, "завален" умершими. Автор видео рассказал, что оно снято 17 октября. "Оборудована комната для временного хранения тел с соблюдением температурного режима", – говорится в сообщении. Кроме того, дополнительно организован законсервированный ранее морг в больнице №3, где есть изолированные камеры для хранения.

Глава Минздрава Михаил Мурашко перейдет на самоизоляцию, из-за того что тест на COVID-19 у одного из членов его семьи показал положительный результат, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов: "В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию. В ближайшее время он будет работать удаленно".

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов накануне заявлял, что говорить о выходе России на плато заболеваемости пока что рано: "Хотя бы неделю мы должны видеть стабилизацию или снижение, чтобы говорить о том, что ситуация изменилась. Одного дня недостаточно".

Российский фонд прямых инвестиций договорился о поставках вакцины Sputnik V в семь стран СНГ, Латинской Америки и Азии. Речь идет о более 270 млн доз вакцины от коронавируса, производить которые планируется на зарубежных площадках. Начало работы одной из них фонд намерен анонсировать в ближайшее время, пишет "Фармвестник".

Группа ученых и специалистов российских университетов и научных центров опубликовала большое исследование, посвященное пандемии COVID-19 в России и правительственным мерам по борьбе с ней. В июле провести такое исследование поручал Михаил Мишустин, а правительственные источники заранее пересказывали его лестное для правительства содержание.

Работа "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России" опубликована РАНХиГС, а главный редактор издания – ректор вуза Владимир Мау. В работе над книгой принимали участие все ведущие государственные научные институты. В редколлегию вошли ректоры МГУ Виктор Садовничий и ВШЭ Ярослав Кузьминов. Меры, принятые в здравоохранении, "позволили сгладить пик заболеваемости и избежать перегрузки системы здравоохранения и сопутствующего скачка смертности", хотя предотвратить массовое распространение вируса не удалось, говорится в исследовании.