Франция выслала 14 радикально настроенных иностранцев

Франция за последний месяц выслала 14 радикально настроенных иностранцев. Об этом в интервью радиостанции RTL сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. По его словам, в ближайшее время будут депортированы ещё 18 человек.

Ранее МВД Франции сообщило, что под наблюдением властей находятся более четырёх тысяч иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них ожидают высылки.

Дарманен также сообщил, что выходец из Туниса, убивший троих человек в Ницце в четверг, 29 октября, не был в поле внимания французских и европейских правоохранительных органов и не запрашивал у властей статус беженца. По данным агентства AFP, он прибыл в Италию по морю в конце сентября. В октябре он получил предписание покинуть страну и перебрался во Францию.

Еще одна атака 29 октября была в Авиньоне. Злоумышленник с ножом угрожал полицейским и прохожим. Его убили при задержании.

Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.

Ножевые атаки в Ницце и Авиньоне произошли через две недели после жестокого убийства под Парижем учителя Самюэля Пати. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве – этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров – заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман.