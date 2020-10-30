Ефремов будет отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве

Актер Михаил Ефремов, осужденный за аварию со смертельным исходом, выразил желание отбывать заключение в отряде хозяйственного обслуживания при московском СИЗО-5 ("Водник"). Об этом в фейсбуке написала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

По её мнению, это лучший для Ефремова выбор, которого собирались отправить в колонию в Чувашии. "Конечно, ему придется работать, выполнять ту работу, которую ему определит руководство СИЗО", – добавила Литвинович.

По закону, осужденный может остаться отбывать срок в СИЗО, если администрация не возражает против этого. Заключенные хозяйственного отряда живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Им разрешают свидания с родными. Обычно они работают как электрики, слесари, повара или кладовщики. Сам Ефремов ранее заявлял, что хотел бы организовать тюремный театр. По словам члена ОНК, практически 100 процентов работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят ранее срока.

В сентябре Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехала машина артиста. В момент произошедшего Ефремов, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор, снизив срок на полгода.

Вчера стало известно, что Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, лишен статуса адвоката сроком на два года. В адвокатской палате Москвы посчитали, что Добровинский в интервью нарушал адвокатскую этику, допускал некорректные высказывания в адрес актера и его адвокатов.

Ранее статуса адвоката сроком на один год в четвёртый раз был лишён Эльман Пашаев, который защищал Михаила Ефремова. Лишить Пашаева адвокатского статуса предложил Минюст. Тогда же ведомство выступило за открытие дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского. Министерство сочло, что в ходе суда над Ефремовым Пашаев и Добровинский нарушили адвокатскую этику.