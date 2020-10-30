Более 100 депутатов московского Городской думы и муниципалитетов направили письмо в Госдуму с требованием принять поправки к закону о реабилитации жертв политических репрессий. Документ предлагает в приоритетном порядке предоставить жертвам репрессий федеральные выплаты на строительство или приобретение жилья в месте, где их семьи жили до того, как были репрессированы.

В письме, которое цитирует издание “Медуза”, говорится, что таким образом Дума может выполнить постановление Конституционного суда, признавшего за жертвами безоговорочное право на жильё. Они хотели получить квартиры в Москве, где их семьи проживали до высылки, но городские законы не позволяют им это сделать.

Депутаты в обращении считают, что проблема должна быть решена на федеральном уровне. В ноябре в Госдуме должны рассмотреть два законопроекта о возмещении жилья жертвам репрессий, пишут авторы письма. Один из них, разработанный в правительстве, вновь отправляет решение на уровень города. Они просят проголосовать за конкурирующий проект, в котором выдача жилья регионом заменяется выплатой из бюджета на него.