КС признал за репрессированными "безоговорочное" право на жильё

Конституционный суд России, рассмотрев жалобы жертв сталинских репрессий, предписал Госдуме и региональным властям "незамедлительно" изменить федеральные и региональные законы так, чтобы жертвы репрессий, родившиеся в ссылке, "безоговорочно" могли получить жильё на исторической родине.

Такое решение суд принял по жалобам трёх реабилитированных женщин, добивавшихся права получить жильё в Москве, где их родители жили до репрессий.

Суд постановил, что существующие закон Москвы и закон "О реабилитации жертв репрессий" не соответствуют Конституции, так как они устанавливают дополнительные требования к репрессированным и "непосильные для них ограничения". В частности, законы Москвы фактически приравнивают в праве на жильё родившихся в высылке к жителям столицы, не учитывая, что первые являются особой категорией.

В Конституционный суд обращались Алиса Мейсснер из Кировской области, Елизавета Михайлова из Владимирской области и Евгения Шашева из Республики Коми. Они родились в высылках, куда их родители были отправлены из Москвы в 1930–40-е годы. Все три заявительницы были реабилитированы и хотели вернуться в столицу. Положенная им по закону компенсация - не более 10 000 рублей - не позволяла им купить жилье в столице за свой счёт.

Заявительницы указывали, что жилищный департамент Москвы не даёт им жильё, ссылаясь на установленные с 2005 года ограничения. Согласно этим ограничениям, для получения квартир в Москве они должны были прожить в городе 10 лет, не владеть другим жильём или быть малоимущими. Заявительницы отмечали, что ограничения фактически не позволяют детям и родственникам жертв политических репрессий вернуться туда, где их семьи жили до арестов. Евгения Шашева рассказывала, что родилась и провела своё детство в бараке, на севере, много лет чувствовала дискриминацию как "дочь врага народа" и сейчас вынуждена жить ещё севернее того места, где жил в ссылке её отец.

До рассмотрения вопроса Конституционным судом жалобы трёх женщин были поддержаны Советом по правам человека при президенте России и правозащитным центром "Мемориал".