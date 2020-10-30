"Мемориал" обновил списки политзаключенных в России

Правозащитный центр "Мемориал" обновил списки политзаключённых в России. В них числится 362 человека. 297 из них лишены свободы по религиозным причинам, 65 по политическим. Об этом сообщается на сайте правозащитников.

"Мемориал" составил два списка - основной и "религиозный". В первом находятся осуждённые по делу "Сети" и "московскому делу", а также представители ингушской оппозиции. В этом же списке находятся преследуемые за высказывания в интернете, за шпионаж и за участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских вооружённых сил.

В "религиозный" список попали 56 последователей "Свидетелей Иеговы" и 51 мусульманин, которых обвиняют в причастности к запрещённой в России "Хизб ут-Тахрир".

В 2019 году "Мемориал" уже публиковал подобный список, тогда в нём было 305 человек. 252 были лишены свободы по религиозным причинам, а 53 по политическим.

Ранее "Мемориал" сообщал, что за два последних года резко выросло количество политзаключённых в России. Правозащитники отмечают, что в последнее время большая часть политзаключённых были приговорены к заключению "в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежности".