Над "Голосом" реет призрак Алсу

Все куплены! Первый канал тащит "блатных"! Шоу закрыть как социально несправедливое! Мало им приключений с дочкой Алсу!

В шоу "Голос" новая "дочка" и новый скандал. Насколько адекватен тот шквал ненависти, который на этот раз обрушился на дочь ведущего программы "Доброе утро" Первого канала? В чем разница между двумя историями? Дети известных родителей - они вообще-то имеют право на участие в престижных конкурсах, или им следует в принципе воздерживаться от участия в них, дабы их родителей не заподозрили в использовании "волосатой руки"? Высказывайте свои мнения по телефону прямого эфира 8-800-200-22-12, начиная с 19.05. В передаче участвуют: музыкальный критик газеты "Коммерсант" Борис Барабанов, одна из участниц "Голоса" прошлых лет Олика Громова, телевизионный аналитик "МК" Александр Мельман, зам.председателя партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.