Протестующие в мусульманских странах топчут портреты Макрона

Десятки тысяч мусульман в ряде стран и территорий вышли в пятницу на протесты, связанные с последними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости противостоять нападкам на светские ценности государства и свободу выражения.

По информации Reuters, в Пакистане тысячи демонстрантов двинулись в сторону французского посольства в Исламабаде. Часть из них попытались прорвать полицейское оцепление. Силы безопасности применили слезоточивый газ.

В Бангладеш тысячи протестующих прошли маршем по центру Дакки, призывая к бойкоту французских товаров и держа плакаты, на которых Макрон назван "главным террористом мира". "Макрон первым разжигает исламобофию", – заявил корреспонденту Reuters один из манифестантов.

В Мумбае, в Индии, на улицах появились десятки постеров с отпечатком обуви на лице Макрона. Постеры наклеили на тротуары и дороги.

В столице Ливана Бейруте силы безопасности также использовали слезоточивый газ, когда около трёхсот протестующих, в том числе сторонники одной местной суннитской партии, двинулись маршем из мечети в сторону резиденции французского посла. Еще совсем недавно, когда после мощного взрыва в порту Бейрута туда с предложением о помощи приезжал Макрон, из уличной толпы раздавались выкрики: "Приходите нами править!" Ливан более 20 лет, начиная с 1920 года, находился под управлением французского мандата.

Тысячи палестинцев после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме собрались на акцию, чтобы осудить публикацию во Франции карикатур на пророка Мухаммеда. Протесты палестинцев прошли также в секторе Газа.

В четверг власти Франции повысили до максимального уровень террористической угрозы в стране – после нападения с ножом в Ницце, в церкви Нотр-Дам. Одной из трёх жертв, пожилой женщине, нападавший буквально отрезал голову. Сам он при задержании был ранен и госпитализирован. Позднее власти сообщили, что задержанный – беженец из Туниса. Он прибыл во Францию совсем недавно с итальянского острова Лампедуза и с документами от Красного Креста. По данным властей, во время нападения и в больнице тунисец выкрикивал "Аллаху Акбар!".

"Мы не уступим ни одной позиции", – заявил в Ницце Эммануэль Макрон. Ранее, комментируя обезглавливание в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон назвал преступление "исламистским терактом". Он заявил о поддержке светских ценностей и публикации рисунков, и отметил, что ислам сейчас переживает кризис. Слова вызвали протесты в ряде мусульманских стран. Президент Турции посоветовал лидеру Франции "лечить психику".

После атаки в Ницце Макрон распорядился усилить охрану разных объектов, включая школы и церкви, и привлечь к этому дополнительно тысячи военнослужащих. В четверг также была попытка нападения у французского консульства в Джидде, в Саудовской Аравии. И вблизи Авиньона, во Франции, неизвестный угрожал оружием полицейским. Его при задержании застрелили. Следствие исламистский след исключило.

По словам министра внутренних дел Жеральда Дамарнена, французское государство, в котором проживает крупнейшая в Европе мусульманская община и которое за последние годы столкнулось с серией терактов, оказалось вовлечено в войну против исламистской идеологии, поэтому в будущем возможны новые нападения.

Одновременно глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обратился к мусульманским странам, выступая в Национальном собрании. "Я бы хотел направить послание мира, чтобы сказать, что Франция не страна презрения или неприятия. Это страна толерантности", – сказал Ле Дриан. Он подчеркнул, что ислам и мусульманская культура – это часть французской и европейской истории, которую французский народ уважает, поэтому не стоит "слушать тех, кто пытается навязать недоверие", приводит слова министра Французское международное радио.