Протестующие в мусульманских странах топчут портреты Макрона

Десятки тысяч мусульман в ряде стран и территорий вышли в пятницу на протесты, связанные с последними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости противостоять нападкам на светские ценности государства и свободу выражения.
По информации Reuters, в Пакистане тысячи демонстрантов двинулись в сторону французского посольства в Исламабаде. Часть из них попытались прорвать полицейское оцепление. Силы безопасности применили слезоточивый газ.
В Бангладеш тысячи протестующих прошли маршем по центру Дакки, призывая к бойкоту французских товаров и держа плакаты, на которых Макрон назван "главным террористом мира". "Макрон первым разжигает исламобофию", – заявил корреспонденту Reuters один из манифестантов.
В Мумбае, в Индии, на улицах появились десятки постеров с отпечатком обуви на лице Макрона. Постеры наклеили на тротуары и дороги.
В столице Ливана Бейруте силы безопасности также использовали слезоточивый газ, когда около трёхсот протестующих, в том числе сторонники одной местной суннитской партии, двинулись маршем из мечети в сторону резиденции французского посла. Еще совсем недавно, когда после мощного взрыва в порту Бейрута туда с предложением о помощи приезжал Макрон, из уличной толпы раздавались выкрики: "Приходите нами править!" Ливан более 20 лет, начиная с 1920 года, находился под управлением французского мандата.
Тысячи палестинцев после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме собрались на акцию, чтобы осудить публикацию во Франции карикатур на пророка Мухаммеда. Протесты палестинцев прошли также в секторе Газа.
В четверг власти Франции повысили до максимального уровень террористической угрозы в стране – после нападения с ножом в Ницце, в церкви Нотр-Дам. Одной из трёх жертв, пожилой женщине, нападавший буквально отрезал голову. Сам он при задержании был ранен и госпитализирован. Позднее власти сообщили, что задержанный – беженец из Туниса. Он прибыл во Францию совсем недавно с итальянского острова Лампедуза и с документами от Красного Креста. По данным властей, во время нападения и в больнице тунисец выкрикивал "Аллаху Акбар!".
"Мы не уступим ни одной позиции", – заявил в Ницце Эммануэль Макрон. Ранее, комментируя обезглавливание в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати, который показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон назвал преступление "исламистским терактом". Он заявил о поддержке светских ценностей и публикации рисунков, и отметил, что ислам сейчас переживает кризис. Слова вызвали протесты в ряде мусульманских стран. Президент Турции посоветовал лидеру Франции "лечить психику".
После атаки в Ницце Макрон распорядился усилить охрану разных объектов, включая школы и церкви, и привлечь к этому дополнительно тысячи военнослужащих. В четверг также была попытка нападения у французского консульства в Джидде, в Саудовской Аравии. И вблизи Авиньона, во Франции, неизвестный угрожал оружием полицейским. Его при задержании застрелили. Следствие исламистский след исключило.
По словам министра внутренних дел Жеральда Дамарнена, французское государство, в котором проживает крупнейшая в Европе мусульманская община и которое за последние годы столкнулось с серией терактов, оказалось вовлечено в войну против исламистской идеологии, поэтому в будущем возможны новые нападения.
Одновременно глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обратился к мусульманским странам, выступая в Национальном собрании. "Я бы хотел направить послание мира, чтобы сказать, что Франция не страна презрения или неприятия. Это страна толерантности", – сказал Ле Дриан. Он подчеркнул, что ислам и мусульманская культура – это часть французской и европейской истории, которую французский народ уважает, поэтому не стоит "слушать тех, кто пытается навязать недоверие", приводит слова министра Французское международное радио.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.