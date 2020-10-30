В Барнауле сообщили о провокации на акции памяти жертв репрессий

В Барнауле члены Комсомольской организации Алтайского края устроили провокацию на акции в День памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает корреспондент сайта Сибирь.Реалии со ссылкой на местного активиста Виктора Рау, сторонники коммунистов пришли на мероприятие с портретами Гитлера, других нацистких руководителей, а также фотографиями бойцов Русской освободительной армии и её главнокомандующего генерала Власова. С портретами они встали у памятника жертвам политических репрессий на площади Свободы.

"Мы традиционно собрались в этот день у памятника, стали выступать, как вдруг появилась группа молодежи – человек пять–шесть, в одном из них я узнал лидера местных комсомольцев Даниила Щеглова. Они расставили у зажженных нами свечей изображения Гитлера, Власова, еще кого-то, стали делать провокационные заявления о том, что "Мемориал" якобы лживая организация", – рассказал Виктор Рау. Он добавил, что "никто не стал устраивать скандал, после траурного митинга большинство участников покинули площадь".

Сам лидер краевой Комсомольской организации не считает свои действия провокационными. "Когда я увидел в соцсетях анонс предстоящего мероприятия, я сразу сообщил, что пойду и выскажу свое несогласие. Ко мне присоединились некоторые комсомольцы и левые активисты", – рассказал Даниил Щеглов.

Акции памяти жертв репрессии прошли в пятницу и в других городах Сибири и Дальнего Востока. О подобных инцидентах в регионах СМИ не сообщали, отмечает Сибирь.Реалии.

В Москве пострадавших от политических репрессий вспоминали на акции "Колокол памяти" около мемориала "Стена скорби". Все желающие могли возложить цветы к мемориалу, зажечь свечи, почтить память ударом в колокол, передаёт "Коммерсантъ". Издание пишет также об акциях в Краснодарском крае, в Республике Коми, в Чечне.

В Санкт-Петербурге в пятницу на нескольких площадках проходила акция "Хотелось бы поименно всех назвать". Дольше всего – на протяжении четырёх часов – акция длилась на Троицкой площади у Соловецкого камня. Люди приноили туда цветы, зажигали свечи и становились в очередь к микрофону, чтобы прочитать имена погибших. Одна из организаторов акции – председатель Свято-Петровского малого православного братства Юлия Балакшина - рассказала Север.Реалии, что имена в день памяти читают уже восемь лет.

В Екатеринбурге восстановили украденные таблички проекта "Последний адрес", которые активисты устанавливают на фасадах домов в память о жертвах сталинского террора. Подробности в видеосюжете Радио Свобода.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России каждый год 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили эту дату Днем политзаключенного. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР в 1991 году "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий".