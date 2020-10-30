Глава Конституционного суда Украины заподозрен в госизмене

Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции. Призыв европейских депутатов противоречит постановлению Конституционного суда Украины, лишившего национальное антикоррупционное ведомтство функций контроля над судебной ветвью власти.

Парламентарии Европейского союза выразили обеспокоенность решением Конституционного суда Украины, заявив, что оно создало "правовую яму" в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.

Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заподозрен в государственной изменене. Государственного бюро расследований (ГБР) начало "досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда", заявил журналистам исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачов.

Председатель КСУ в июле 2018 года, "действуя в составе группы лиц", самовольно занял земельный участок. В ГБР считают, что при этом был нарушен украинский закон. Александр Тупицкий якобы заключил сделку, в рамках которой признал полномочия росских органов на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка. Таким образом, участок оказался под юрисдикцией Российской Федерации, говорится в документах Государственного бюро расследований Украины.

Если вина председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в нанесении ущерба суверенитету и безопасности Украины будет доказана, то он может лишиться свободы на 15 лет, а его имущество может быть конфисковано.

Участок, о котором идёт речь, находится в аннексированном Россией Крыму.