Ссылки для упрощенного доступа
Вернуться к основному содержанию
Вернутся к главной навигации
Вернутся к поиску
toggle search input
toggle main navigation
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии
Север.Реалии
Фактограф
Искать
Искать
текст для поиска...
Аудио
Видео
Россия
Мир
Мнения
Культура
Наука
Цитаты Свободы
Коронавирус
Выборы в США
Спецпроекты
Признаки жизни
1945-2020
"Свобода" на кинофестивалях
Свобода и Мемориал
Путин и Россия. 20 лет
Украина. 5 лет спустя
Миры Горенштейна
Авторские проекты
Далее
Сибирь.Реалии
Север.Реалии
Фактограф
Радио Свобода TV 2
Радио Свобода TV 2
Последние видеотрансляции
Дальше в видеоэфире
18:05 - 18:32
Деньги на Свободе
19:05 - 20:00
Лицом к событию
Видео Свобода
Репортажное видео
Все видеопрограммы / радиопрограммы
Ток-шоу
Всё видео
Расписание видеопрограмм
Радио Свобода
Слушать прямой эфир
19:05 - 20:00
Live
Фанайлова: Вавилон Москва. Философ Михаил Ямпольский о слабости. Россия - родина слонов
Далее
20:00 - 20:05
Новости
20:05 - 21:00
Музыка на Свободе. Приключения итальянцев в биг-бите
21:00 - 21:05
Новости
Аудио
Слушать / скачать последние программы
Радио / видеопрограммы, подкасты
Студия подкастов Свободы: подписаться
Расписание передач
Как слушать
Искать
Искать
Предыдущий
Следующий
Новость часа
Предыдущий
Следующий
Сейчас в эфире
Фанайлова: Вавилон Москва. Философ Михаил Ямпольский о слабости. Россия - родина слонов
Фанайлова: Вавилон Москва
Тексты
Другие материалы
Описание
Время слабых
35 минут(ы) назад
Елена Фанайлова
Embed
Время слабых
Embed
Текст скопирван
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:26:59
0:00
Скачать медиафайл
128 kbps | MP3
64 kbps | MP3
Интервью с философом Михаилом Ямпольским
Pop-out player
Другие материалы
01 ноября 2020
Фанайлова: Вавилон Москва. Философ Михаил Ямпольский о слабости. Россия - родина слонов
25 октября 2020
Богема на баррикадах. Сокровища Межигорья. Украинский модерн
25 октября 2020
Фанайлова: Вавилон Москва. Богема на баррикадах: музей на Грушевского. Юрий Гагарин как народный герой
18 октября 2020
Фанайлова: Вавилон Москва. Театр Минска. Павлик Морозов
18 октября 2020
Фестиваль ТЕ-АРТ в Минске и герои протеста
11 октября 2020
Фанайлова: Вавилон Москва. Равенхилл и Беларусь. Самиздат в провинции
Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО
Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG