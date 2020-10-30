Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в Женеве

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в пятницу, 30 октября в Женеве. Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян проводят переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россию представляет Игорь Попов, Францию - Стефан Висконти и США Эндрю Шафер. Как сообщает Би-би-си, журналисты не допущены для освещения встречи.



К настоящему времени международные дипломатические усилия не привели к прекращению вооружённого конфликта. Женевские переговоры - вторая со времени начала войны личная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана за одним столом. Первая состоялась в Москве 9-10 октября - через две недели после начала войны за Нагорный Карабах.

Как сообщают из Еревана, в зоне конфликта в пятницу продолжались бои под Шушой и южнее Лачина - это стратегически важные участки для каждой из воюющих сторон, и от исхода боевых действий на этих участках может зависеть исход войны. Азербайджанская армия вновь предприняла попытки наступления, сообщают из Еревана.

Азейрбайджанские СМИ никаких подробностей с фронта не публикуют. Но президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии еще девяти селений в трёх районах. Эти районы, как отмечает Би-би-си, уже частично контролируются азербайджанскими военными.