"Угощай или пожалеешь!" Галина Сидорова - о лукапутинском Хэллоуине

Оксюморон "страшно смешно" прочно вошёл в политический обиход. Может быть потому, что лучшее лекарство от страха это смех. А политические лидеры упорно превращают нашу жизнь в ад. Александр Лукашенко выдал очередную порцию жути аккурат в канун Хэллоуина. Обозначил, по его словам, "красные линии": "Те, кто сегодня ...пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем…. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук... Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность… Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать".

Белорусские генералы, на которых обрушился этот поток сознания, сидели с каменными лицами. По-видимому, в раздумьях об отрубленных руках и квартирах с пленными, которых не брать. Признаки оживления наметились лишь при словах что наместниками в регионах отныне будут военные: "Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам надо стабилизировать обстановку в стране. Мне очень важно, чтобы помощники президента обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси".

Есть на кого ровняться: Путин уже давно так делает – разослал губернаторами бывших охранников. Рук отрывать не предлагает и приказов применять боевое оружие по мирным демонстрантам пока не отдает, ввиду их некритичного, по меркам Кремля, количества на улицах российских городов. Зато угрозы шлёт со вселенским размахом: по ходу недавнего Валдайского форума предупредил мировое сообщество, чтобы не расслаблялось: "Глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах".

По части угроз "домашних" лукашисты пока впереди. Белорусский правозащитный центр Вясна свидетельствует о том, что только за сентябрь в стране на мирных протестных акциях задержано более 3 500 человек, из них не менее 2 700 помещены в изоляторы. Ежедневные задержания с избиениями и прочими "издержками" продолжаются весь октябрь. Непонятно вообще, как люди помещаются в тесных изоляторах. Врачи, учителя, журналисты, школьники, студенты, рабочие… 75-летнюю жительницу Жодино Ираиду Миско, кандидата сельскохозяйственных наук, на днях осудили за фото, на котором она держит пастилу бело-красно-белого цвета. "Да, это так она выражает протест. Зефиркой", - свидетельствовал в суде капитан милиции Евгений Семашко. Штраф в 20 базовых величин. А ещё из квартиры пенсионерки изъяли компьютер.

Это позорище творится в XXI веке, в центре просвещённой Европы, на глазах у, похоже, ничему уже не удивляющейся международной общественности. Тем временем, два путинских Сергея - министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу - "с тревогой наблюдают за попыткой дестабилизировать ситуацию в республике". Шойгу же, не забыв упомянуть про "цветные революции", сетует: "Выборы в Беларуси – яркий пример того, как Запад попытался сменить власть в стране, чтобы сорвать её интеграцию с Россией в рамках Союзного государства".

Лукашенко напоминает переодетого монстром ребенка, который ходит по домам соседей и выпрашивает конфетки со словами Trik or Trak, "Угощай или пожалеешь"

Вот уже 20 лет мы так часто слышим это словосочетание, "Союзное государство", что не задумываемся, а что это собственно такое. На самом деле это фикция, государство-призрак. Ни тебе флага, ни тебе герба, ни единой валюты, ни президента или на худой конец премьера. Одни разговоры про экономическую интеграцию, туманные "дорожные карты" и взаимные претензии. Можно сказать, гениальное изобретение бюрократии, потому как единственное, что в этом государстве реально, это та самая бюрократия при бюджете 5,5 миллиарда рублей, да развеявшиеся надежды двух лидеров усесться в новое президентское кресло после ухода на пенсию. Кресло до сих пор гипотетическое, а интересы реальные и прямо противоположные.

Владимир Путин терпеть не может Александра Лукашенко. Особенно потому, что именно с ним его всё чаще сравнивают. Он бы наверняка предпочёл сравнение с Дональдом Трампом – пусть и с не самым, мягко говоря, уравновешенным президентом, но всё-таки лидером "великой и ужасной" Америки. А тут "колхозник", как уничижительно называют Лукашенко в коридорах путинской администрации, да ещё сбрендивший на почве власти . Но именно в связке с таким Путин обречен идти до конца – как своего собственного, так и, похоже, мифического Союзного государства, вдобавок, не им придуманного. Раздражает, судя по всему, и явное сходство поставленных целей. Лукашенко на днях ухитрился в одном выступлении перед сотрудниками МВД сказать, что не собирается "посиневшими пальцами" цепляться за президентскую должность, и тут же оговориться: "Да не дождетесь!" Путин и сам не промах – "чекистской хитростью" обнулился, обеспечив себе возможность до посинения сидеть на троне.

Лукашенко сегодня всё больше напоминает переодетого монстром ребенка, который в ночь Хэллоуина ходит по домам соседей и выпрашивает конфетки со словами Trik or Trak, "Угощай или пожалеешь". Только один сосед, Кремль с его нынешним главным обитателем, морщится, но пока даёт. А у Путина свой Trik or Trak: стучится в дома лидеров мирового сообщества с гиперзвуковыми страшилками вместо фонарика из тыквы и требует геополитических "сладостей". Те морщатся, но и не дают. Сладкая парочка, Путин и Лукашенко – прошлое, оккупировавшее настоящее, ходячий оксюморон: страшно смешные, но всё ещё слишком опасные для окружающих.

Галина Сидорова - московский журналист

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