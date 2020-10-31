Митинг против запрета абортов в Польше закончился столкновениями

В Польше митинги против запрета абортов вечером в пятницу, 30 октября, переросли в столкновения с полицией. Организаторы акции говорят, что беспорядки спровоцировали националисты и футбольные фанаты. Они поддерживают закон и хотели помешать протестующим. Задержаны около 40 человек.

Акции прошли сразу в трех районах Варшавы. В общей сложности, на них вышли более ста тысяч человек. К демонстрантам присоединился мэр польской столицы Рафал Тшасковский, соперник нынешнего президента Анджея Дуды на выборах. Вместе с колонной демонстрантов мэр пошел к дому лидера правящей партии Ярослава Качиньского. Он был одним из инициаторов запрета на аборты.

В октябре Конституционный суд Польши постановил, что прерывать беременность из-за патологии плода, незаконно. Раньше почти все легальные аборты в стране проводились именно по этой причине. Теперь прервать беременность можно только после изнасилования, инцеста или угрозы жизни женщины. Решение суда вызвало массовые акции протеста. Они продолжаются в Польше все последние дни:

Ежегодно в Польше проводилось около тысячи легальных операций по прерыванию беременности, однако группы по защите прав женщин указывают, что настоящее число абортов среди польских женщин, проводимых либо подпольно, либо в других странах, достигает 80-120 тысяч.

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