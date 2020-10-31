Россия может помочь Армении в рамках Договора о дружбе

Москва окажет помощь Еревану в связи с конфликтом в самопровозглашённом Нагорном Карабахе, если боевые действия будут проходить на территории Армении. Об этом заявил российский МИД в ответ на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее он направил письмо президенту России с просьбой начать консультации о помощи в связи с обострившимся армяно-азербайджанским конфликтом.
В заявлении МИДа говорится, что помощь будет оказана в рамках Договора о дружбе и взаимной помощи между двумя странами. Ведомство призвало Баку и Ереван к прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта.
Посол Армении в России Вардан Тоганян допустил, что Москва может оказать Еревану в том числе и военную помощь, но детали будут оговариваться во время консультаций.
Азербайджанская сторона сообщение российского МИДа пока не прокомментировала.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что Баку готов к политическому диалогу по Нагорному Карабаху. Продолжительность боёв, по словам Алиева, зависит от Армении.
Накануне министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Женеве. Стороны, в частности, договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам и обменяются пленными военнослужащими.
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- Армяно-азербайджанский конфликт обострился 27 сентября. Стороны неоднократно договаривались о гуманитарном перемирии, но режим прекращения огня не соблюдался. В его нарушении Баку и Ереван обвиняли друг друга.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населённой преимущественно армянами, потребовали передать её из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.
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