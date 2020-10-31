Россия может помочь Армении в рамках Договора о дружбе

Москва окажет помощь Еревану в связи с конфликтом в самопровозглашённом Нагорном Карабахе, если боевые действия будут проходить на территории Армении. Об этом заявил российский МИД в ответ на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее он направил письмо президенту России с просьбой начать консультации о помощи в связи с обострившимся армяно-азербайджанским конфликтом.

В заявлении МИДа говорится, что помощь будет оказана в рамках Договора о дружбе и взаимной помощи между двумя странами. Ведомство призвало Баку и Ереван к прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта.

Посол Армении в России Вардан Тоганян допустил, что Москва может оказать Еревану в том числе и военную помощь, но детали будут оговариваться во время консультаций.

Азербайджанская сторона сообщение российского МИДа пока не прокомментировала.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что Баку готов к политическому диалогу по Нагорному Карабаху. Продолжительность боёв, по словам Алиева, зависит от Армении.

Накануне министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретились в Женеве. Стороны, в частности, договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам и обменяются пленными военнослужащими.

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