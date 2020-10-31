В Татарстане задержан отчим подростка, напавшего на полицию

В Татарстане задержан отчим подростка, убитого при нападении на полицию в городе Кукмор. Источники "Интерфакса" сообщают, что выходца из Чечни Марата Замалиева подозревают в совершении преступления. Детали пока не раскрываются.

В 2001 году суд приговорил Замалиева к 14 годам тюрьмы за взрыв газопровода в Кировской области. Тогда он объяснил свои действия желанием привлечь внимание к войне в Чечне. Сообщалось, что Замалиев придерживался идеологии радикального исламизма, а его руководитель прошёл обучение в лагере подготовки движения "Талибан".

В ночь на 30 октября пасынок Замалиева, 16-летний Виталий Антипов бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание райотдела МВД в Кукморе. Подросток кричал "Неверные!" и "Аллах акбар". При задержании Антипов ранил ножом одного полицейского и был убит. Следственный комитет возбудил дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейских.

Россия не связывает инцидент в Татарстане с акциями против французского президента Эммануэля Макрона. В середине октября, после убийства под Парижем выходцем из Чечни учителя, он выступил с критикой исламского экстремизма. Это вызвало недовольство среди мусульман.