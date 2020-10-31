Трамп против Байдена. Америка в напряжении, Кремль в ожидании | Грани времени с Мумином Шакировым

• Трамп против Байдена. Непредсказуемые выборы. Америка в напряжении, Кремль в ожидании • "Возвращение имен". День памяти жертв политических репрессий. Сорванные таблички «последнего адреса» • Франция под ударом. Макрон против террористов. Исламисты против Макрона