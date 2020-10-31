Трамп против Байдена. Америка в напряжении, Кремль в ожидании | Грани времени с Мумином Шакировым

• Трамп против Байдена. Непредсказуемые выборы. Америка в напряжении, Кремль в ожидании
• "Возвращение имен". День памяти жертв политических репрессий. Сорванные таблички «последнего адреса»
• Франция под ударом. Макрон против террористов. Исламисты против Макрона
Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом, профессором Чикагского университета Константином Сониным и литературным критиком и координатором проекта «Последний адрес» Михаилом Шейнкером. Репортажи Алены Вершининой и Ивана Воронина.