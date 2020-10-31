Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Грани времени

Трамп против Байдена. Америка в напряжении, Кремль в ожидании | Грани времени с Мумином Шакировым

Трамп против Байдена. Америка в напряжении, Кремль в ожидании | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Трамп против Байдена. Америка в напряжении, Кремль в ожидании | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

• Трамп против Байдена. Непредсказуемые выборы. Америка в напряжении, Кремль в ожидании • "Возвращение имен". День памяти жертв политических репрессий. Сорванные таблички «последнего адреса» • Франция под ударом. Макрон против террористов. Исламисты против Макрона

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом, профессором Чикагского университета Константином Сониным и литературным критиком и координатором проекта «Последний адрес» Михаилом Шейнкером. Репортажи Алены Вершининой и Ивана Воронина.
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG