Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко объявил о своей отставке

Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подал в отставку в день тайной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. 27 октября он отозавал заявление и подал новое - теперь уже в связи с нарушением закона работодателем. Об этом сообщила Белорусская редакция "Радыё Свабода".
"После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об увольнении с должности по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Он считает, что ряд действий работодателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.
"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне, как дипломату и как патриоту своей страны, продолжать добросовестно выполнять обязанности посла, находясь в подчинении у человека, не имеющего права выражать волю белорусского народа", - сказал Астапенко.
Владимир Астапенко - кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР.
После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД по причине своей публичной гражданской позиции. Послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии лишились своих должностей и / или дипломатических рангов.
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