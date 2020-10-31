Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко объявил о своей отставке

Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подал в отставку в день тайной инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября. 27 октября он отозавал заявление и подал новое - теперь уже в связи с нарушением закона работодателем. Об этом сообщила Белорусская редакция "Радыё Свабода".

"После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об увольнении с должности по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Никакой реакции получено не было. Сейчас я отозвал это заявление и подал новое 27 октября с требованием уволить меня с должности посла на основании статьи 41 - в связи с нарушениями закона работодателями, которые препятствуют выполнению моей работы по трудовому договору", - сказал Владимир Астапенко, цитируемый Tut.by.

Он считает, что ряд действий работодателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

"Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне, как дипломату и как патриоту своей страны, продолжать добросовестно выполнять обязанности посла, находясь в подчинении у человека, не имеющего права выражать волю белорусского народа", - сказал Астапенко.



Владимир Астапенко - кадровый дипломат, карьеру начал третьим секретарем МИД Белорусской ССР.

Он занимал должность заместителя министра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году он был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Аргентинской Республике, а затем Чрезвычайным и Полномочным Послом в Чили, Парагвае и Перу.

После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД по причине своей публичной гражданской позиции. Послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии лишились своих должностей и / или дипломатических рангов.