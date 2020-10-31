Во Франции полиция задержала подозреваемого в нападении на священника

Подозреваемый в стрельбе около православной греческой церкви в Лионе задержан, сообщил вечером 31 октября прокурор Лиона Николя Жаке. По его словам, под стражу взят человек, внешность которого подходит под описания, данные свидетелями нападения.

Прокурор отметил, что в момент задержания у подозреваемого не было оружия. Продолжается проверка относительно его возможной причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня в четверг, неизвестный открыл стрельбу у греческой православной церкви в Лионе. Два пулевых ранения получил 52-летний священник Николя К. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступник скрылся с места преступления.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Антитеррористическая прокуратура на данном этапе не участвует в расследовании этого нападения, сообщило "Международное французское радио".