Власти Беларуси закрыли наземные погранпереходы для иностранцев

Власти Беларуси объявили о закрытии с 1 ноября наземных пограничных переходов для иностранных граждан. Причиной этого шага объявлена эпидемия коронавирусной инфекции.

Из запрета есть ряд исключений - в частности, для обладателей дипломатических паспортов и тех, кто имеет в Беларуси вид на жительство. Гражданам России, которая вместе с Беларусью формирует Союзное государство, разрешено проезжать через Беларусь транзитом - но только из ЕС в Россию, а не наоборот.

На иностранцев, прибывающих в страну через аэропорт Минск, ограничения не распространяются.

В отличие от большинства стран Европы, в Беларуси не вводился карантин в связи с распространением коронавируса, а Александр Лукашенко не раз выступал с утверждениями о том, что общенациональные ограничительные меры не нужны. Весной Беларусь границы не закрывала.

В комментариях белорусских чиновников относительно закрытия границ ничего не говорится о том, что оно могло бы быть связаны с протестами, которые продолжаются в стране с начала августа. Лукашенко ранее утверждал, что Польша и Литва якобы имеют агрессивные планы, и говорил, что Беларусь "закрыла границы" с этими странами. Однако граница оставалась открытой до последнего времени.

Протесты в Минске и других белорусских городах не стихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признала и потребовала отставки Лукашенко. Власти отвечают на протесты насилием.

На 1 ноября в Минске намечена очередная массовая акция противников Лукашенко под названием "Марш против террора". Предполагается, что шествие из центра Минска направится к урочищу Куропаты - мемориалу жертв сталинского террора. В Беларуси сегодня отмечается день памяти усопших - "Дзяды".